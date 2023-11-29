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Napa Valley’s Darioush: Producer profile plus 10 wines tasted

Since its foundation in the late 1990s, Darioush has been a head-turning addition to Napa’s storied properties on the Silverado Trail. Now celebrating its 25th anniversary, proprietor Darioush Khaledi is looking back with new insights on his unlikely journey from Iranian political emigrant to award-winning wine producer and recipient of the Ellis Island Medal of Honor.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

Many high-end producers along Napa Valley’s storied wine routes took on wine as a second (or third) career after securing their fortunes in other lucrative fields. None of them have quite the same story as Darioush Khaledi.

Scroll down to see tasting notes and scores for 10 current releases from Napa’s Darioush

Today, Khaledi is famous for being the proprietor of Darioush, an eye-popping merger of a winery and hospitality centre he and his wife Shahpar designed.

Darioush: Tasting notes and scores for 10 current releases

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