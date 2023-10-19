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Signorello Estate: Meeting winemaker Priyanka French plus four current releases tasted

Signorello Estate's winemaker Priyanka French reflects on her unique journey into the wine industry and how she's been shaping the future for the Napa Valley winery.
Jillian Dara Jillian Dara

To date, much of Priyanka French’s wine career appears to have come full circle – she currently works side by side with Celia Welch at Napa Valley’s Signorello Estate – one of the female winemakers she included in a presentation she compiled for her reluctant, academic parents about her shift to wine.

Scroll down to see tasting notes and scores for four current releases from Signorello and winemaker Priyanka French

Signorello Estate: tasting notes and scores for four current releases

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