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Californian wine investment: Growing pains on the market?

A steady five-year positive trend has fallen away since late in 2022, although buyers are keen on older wines and big sizes.
Chris Mercer Chris Mercer

Auction houses have been upbeat on recent buyer demand for top California wines, but the global market picture for this US region looks mixed in 2023.

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