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Bordeaux 2023 market analysis: Mouton price falls more than 30%

Château Mouton Rothschild 2023 has been praised by merchants as one of the cheapest available vintages of the first growth, while the pricing of St-Emilion's Angélus has generated a more mixed response, despite its high quality score.
Chris Mercer Chris Mercer

Château Mouton Rothschild 2023, considered a potential 100-point wine by Decanter’s Georgie Hindle, joined the trend for year-on-year price cuts in the Bordeaux en primeur campaign after being released at €324 per bottle ex-négociant on Monday 6 May.

That’s a 37.2% discount on the opening price of Mouton 2022 a year ago, according to Liv-ex, a global marketplace for the trade, and UK merchants were offering the wine at £4,068 per 12-bottle case in bond (IB).

Angélus 2023 has also been released, with a 25.7% discount on the opening price of its 2022 vintage, at €260 per bottle ex-négociant.

These latest big-name releases come shortly after Decanter published its full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, completed with tasting notes and ratings on the top-scoring wines.

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