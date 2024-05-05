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First Taste: Leeuwin Estate Art Series new releases

In just over 50 years, Leeuwin Estate has evolved from a cattle farm to producing arguably some of Australia’s greatest wines. Decanter’s Western Australian correspondent, Cassandra Charlick, visits the winery during the latest harvest and reports on its newest releases.
Cassandra Charlick Cassandra Charlick

The name Leeuwin Estate evokes two immediate associations: Chardonnay and quality. Now a third-generation family winery, the Margaret River estate’s vineyards were founded by Denis and Tricia Horgan in the early 1970s, under the guidance and encouragement of Robert Mondavi. The first commercial vintage was 1979 and the Hogans planted the region’s first Chardonnay vines of the Gingin clone from Moondah Brook Vineyard cuttings in 1975.

Under the team of viticulturist John Brocksopp and winemaker Bob Cartwright, the Leeuwin Estate name was quickly catapulted to international recognition when the 1981 vintage of Art Series Chardonnay was ranked top in a blind tasting of global Chardonnay by Decanter. The international acclaim put Leeuwin Estate on the map, as well as the little-known Western Australian wine region called Margaret River.

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