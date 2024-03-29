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Australian Chenin Blanc: 15 of the best bottles available today

Chenin Blanc has come of age in Australia, particularly in the West, says Cassandra Charlick. She charts the variety's rise, from Houghton's White Burgundy in the 1930s to the best examples today, selecting her top 15 buys from 62 wines tasted.
Cassandra Charlick Cassandra Charlick

Chenin Blanc has come of age in Australia. Vineyards and palates have matured, demand for growers’ fruit has increased, new plantings are on the rise, and producers are striving to craft wines that are complex, thought-provoking, ageworthy and diverse in style. Wines that can easily claim their place on the global stage.

The greatest examples are varied in style, but they all share a seamlessness, an exciting tension, and a persistent finish. From briny freshness through to layers of texture; some show lees work and funk, others polish and opulence, and many are glossy, long and lithe.

Scroll down to see tasting notes and scores for 15 top Australian Chenin Blanc wines

Australian Chenin Blanc: The best from the west and beyond

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