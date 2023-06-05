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Loire whites 2022 plus top new releases

Jim Budd reports on the 'very good quality' 2022 vintage for Loire whites and recommends his top wines from both 2021 and 2022.
Jim Budd Jim Budd

Overall the 2022 growing season in the Loire was marked by some periods of extreme heat and drought during the summer, but rain in August made a big difference and grapes were generally very healthy.

Quantities vary considerably depending on April frost damage and whether the later drought spells blocked grape maturity, which would have been dependent on soil type, the age of the vines and producers who encourage their vines to develop deep roots by avoiding the use of chemical herbicides.

‘2022 is a very good quality vintage across the board. Some are hailing it as one of the great years – time will tell.’

Scroll down to see tasting notes and scores for Jim Budd’s top 30 Loire whites of 2022 and 2021

Jim Budd’s top Loire whites from 2022 and 2021:

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