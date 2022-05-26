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Loire 2021 white wines: vintage report and new releases

Jim Budd reports on a 'markedly different' 2021 vintage in the Loire for its white wines, and recommends 36 wines to drink now from 2021 and 2020.
Jim Budd Jim Budd

The 2021 vintage is very small in volume in the Loire, and is markedly different from the unbroken series of fine vintages from 2014 until now.

2021 has been frequently heralded as a return to a more classic style: more noticeable acidity, lower alcohol levels and less opulent, ripe fruit – a return to Loire wines’ famous ‘nervosité’, which is characterised by vibrancy and liveliness.

Scroll down for tasting notes and scores for 36 top Loire white wines from 2020 and 2021

Jim Budd’s top Loire whites from 2020 and 2021:

While many 2021 Loire whites haven’t been bottled yet, Jim has recommended 13 that are already available, plus 23 2020s – all top picks to drink now.

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