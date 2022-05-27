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Loire 2021 red wines: vintage report and new releases

Jim Budd reports on 'the most difficult vintage since 2013,' which sees the Loire's red wines return to 'a fresher, more traditional style'. See his top 31 wines, from 2021 and 2020, to drink now.
Jim Budd Jim Budd

The pattern for Loire reds in 2021 is similar to the whites. Initially there were some cold periods over the first part of winter, followed by rising temperatures in mid-February that continued into March, causing early bud-break.

Once again producers were faced with a series of spring frosts starting in late March, continuing into the first part of April. This series of frosts accumulated in severe crop loss similar to that of the infamous 1991 frost, which was a result of just one harsh night. Exceptionally, even Sancerre, which often escapes frost, was badly hit in 2021.

Scroll down for tasting notes and scores for 31 top Loire red wines from 2020 and 2021

Jim Budd’s top Loire reds from 2020 and 2021:

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