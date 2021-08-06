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Provence rosé: this summer’s best buys

With its combination of freshness and reliable simplicity, the elegantly pale Provençal rosé is many people’s go-to for an al fresco drink in high summer. From more than 300 samples, our expert picks 40 fine examples of the style to enjoy in the sunshine.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

Provence stretches from the Mediterranean coast in the south to the foothills of the southern Alps in the north, from the Rhône valley in the west to Italy in the east.

The three largest appellations of Côtes de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence and Coteaux Varois en Provence together account for more than 90% of the volume of Provence rosé.

The three work together as a marketing team and clearly market the word Provence in their appellation name and as a cohesive brand.

Scroll down to see scores and tasting notes for this summer’s top 30 Provence rosé wines

Côtes de Provence covers a large area, from the coast to higher inland sites.

Provence rosé: Gabay’s top 30 for the summer

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