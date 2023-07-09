{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YWM0NDIxMDdkMjJlYTM1OGQ0NTkzMWE1NDEyYTA5NDgxOTJhZTFiMzIyMmM3YjVmMDJiYTVmNDA2N2NiODBkMQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Discovering the ‘micro crus’ of Provence plus 12 wines to seek out

Elizabeth Gabay MW explores regional expression in Provence, tasting a dozen wines - red, white and rosé - from five virtually unknown sub-regions.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

The fame of Provence rosés has encouraged an image of simplicity and approachability for all of the region’s wines, but work on regional expression is an on-going project.

Under the Vins de Provence umbrella sit the three appellations;

  • Coteaux-Varois-en-Provence,
  • Coteaux d’Aix-en-Provence,
  • Côtes de Provence.

The latter is the largest and includes five, virtually unknown, sub-regions, known as Dénominations Géographiques Complémentaires, (DGC) or, more commonly, Dénominations de Terroir, created to help focus on the diversity of the region.

Scroll down for Elizabeth Gabay MW’s notes and scores on a dozen Provence ‘micro cru’ wines

Elizabeth Gabay MW’s top 12 ‘micro cru’ wines from Provence

Related articles

Portuguese rosé: The next big thing?

Canadian rosé: Patriotically pink for Canada Day

A guide to the cru classé wines of Provence

Latest Wine News