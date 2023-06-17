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A guide to the cru classé wines of Provence

Elizabeth Gabay MW unpicks what it means for a wine to be considered cru classé in Provence.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

Wine lovers will recognise the term, most notably from the wines of Bordeaux. But what does cru classé mean in Provence?

With only 18 estates holding this title, the rarity lends it a strong marketing pull and has recently encouraged big outside investment, but it doesn’t always indicate quality.

Scroll down to see tasting notes and scores for Elizabeth Gabay MW’s top cru classé wines of Provence

Gabay’s selection of the best Provence cru classé wines to try:

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