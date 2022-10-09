{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer Njg4ZGM3NTQyM2E4OTQ4MDNiYjM1NGZlMDNkM2VmMjUzYmM3M2YzY2YxNTIzMzM5MjZhODEwNDc3MTZkNjdmNw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Château Galoupet: bees and biodiversity to the fore

LVMH purchased the run down Château Galoupet in 2019 and the estate's first wines under new ownership were released earlier this year. Elizabeth Gabay MW explores its biodiversity drive, eco packaging and plans for the future.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

Château Galoupet is a Provence cru classé estate on the southern slopes of the Massif des Maures, overlooking the Mediterranean and the island of Porquerolles. It was purchased in 1970 by the Indian Shivdasani family. As the older generation died and retired, the estate started to decline.

Despite initiatives in the early 2000s to create a biodiversity trail and designated nature reserve, the estate was in poor condition. Sixty per cent of the parcels had 20% of the vines missing, and the ravages of a forest fire in 2017 had led to erosion and the proliferation of invasive plants.

Nevertheless, when Jessica Julmy, in charge of heading up the team seeking to buy a Provence estate to add a premium rosé to Moët Hennessy’s portfolio, arrived at Galoupet, it was love at first sight. She saw its poor condition as a blank slate for creativity and recognised its potential.

Château Galoupet

Credit: Margot Mchn.

Scroll down for tasting notes and scores for the first two of Château Galoupet’s wines

Elizabeth Gabay MW assesses the first vintage of Château Galoupet:

Related content

Long Read: Biodiversity in the vineyard – looking to the future

Southern French rosé: 10 myths debunked

LVMH buys Napa Valley’s Joseph Phelps Vineyards

Latest Wine News