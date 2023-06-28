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Canadian rosé: Patriotically pink for Canada Day

What do you get when you mix red and white, the national colours of Canada? Proudly pink! From a tasting of almost 100 still rosé wines across the country, Nicole MacKay picks out 53 of the best to celebrate Canada Day on 1 July.
Nicole MacKay Nicole MacKay

In recent years, Canada has emerged as a dynamic player in the wine world. First, establishing a global reputation for icewine in the 1980s, progressing to stellar white and red still wines, and most recently traditional-method sparkling wines that sit comfortably alongside international greats.

The country’s wine production is many things: a square-peg-round-hole market, with producers continuously experimenting. Canadian rosé is no exception.

Scroll down for tasting notes and scores of 31 Canadian rosé wines

Canadian rosé: 31 wines to try

The following wines all scored 90 points or above

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