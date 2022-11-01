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Bachelder: producer profile and 12 wines tasted

Expressing the terroir of the Niagara Peninsula in Canada’s Ontario province is Thomas Bachelder’s aim – a passion inspired by years in Burgundy and Oregon. Michelle Cherutti-Kowal MW visited him and his wife at their winery to discover more and taste a range of Chardonnay, Pinot Noir and Gamay.
Michelle Cherutti-Kowal MW

The first time I met Thomas and Mary Delany Bachelder was in 2018 at a tasting of Canadian wines at the Trafalgar Square embassy in London. In front of them on the table was a map of Ontario’s Niagara wine region with names and arrows handwritten all over it, pointing to single vineyards. ‘Discovering and channelling terroir is our raison d’être,’ they said.

Historically, terroir has not been the focus of Canadian wineries, but the Bachelders are one of a handful of producers that are attempting to do just that: unearthing and interpreting the region’s vineyards. My curiosity piqued, I decided to revisit Niagara, and the Bachelders, to find out more.

Scroll down for tasting notes and scores of 12 Bachelder wines

Bachelder: tasting notes and scores for 12 wines

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