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Tolpuddle Vineyard: Producer profile and 19 wines tasted

Seducecd by and subsequebtly compelled to acquire Tasmania's Tolpuddle Vineyard, Michael Hill Smith and Martin Shaw have since transformed the property into one of Australia's finest architects of Chardonnay and Pinot Noir.
David Sly

It was never for sale, yet they bought it. Michael Hill Smith and Martin Shaw, cousins and co-proprietors of Shaw + Smith Wines in South Australia’s Adelaide Hills, visited Tasmania in 2011 on a fact-finding mission with no set plan to purchase a vineyard. Then they discovered Tolpuddle and were smitten.

Tolpuddle Vineyard in the Coal River Valley, about 20km northeast of Hobart, was already respected among Tasmania’s elite wine grape sites, but Hill Smith and Shaw saw the potential to do a whole lot more.

Scroll down to see tasting notes and scores for 19 Tolpuddle Vineyard wines

They envisaged creating an Australian version of premier cru. Now, after a decade of producing Tolpuddle Vineyard wines, a cabinet full of trophies proves their hunch was well founded.

See David Sly’s tasting notes and scores for 19 Tolpuddle Vineyard wines

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