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Shaw + Smith: Latest releases and future plans

The future direction of the Adelaide Hills winery coincides with seven exciting new releases… 
David Sly

Shaw + Smith has promoted its global sales and marketing manager David LeMire MW and winemaker Adam Wadewitz to become joint chief executive officers of the Adelaide Hills winery.

Shaw + Smith: seven new releases

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