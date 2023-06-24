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Portuguese rosé: the next big thing?

There’s arguably no better-known region for rosé wine than Provence. But producers in Portugal’s Douro Valley are working together to put their wines on the map – with convincing results. Elizabeth Gabay MW reports and recommends 20 bottles to try.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

An often asked question is: where is the next big rosé region? There are many fabulous individual producers and stellar rosés outside of Provence. But their greatness is more often down to the hand of an imaginative, visionary winemaker than to a specific terroir or variety.

It is very rare to find a united region with a shared vision for quality rosé – and even more so where the producers gather to discuss their wine styles, quality and marketing.

Scroll down to see tasting notes and scores for 20 Portuguese rosés to try

Quality Douro rosé took off around 2015 when winemaker Jorge Alves produced his first high-end rosé with Quinta Nova.

Portuguese rosé wines: 20 to try

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