{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YWU2MDg0ZTRkNmYzNzkwZjAwMDEyYzI3Y2E0MWE3MDkyYTUwMzc2MzI2MDFjYTBjN2YyYzYzYzZhMzc4NjUxYQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

First taste: Dom Pérignon Rosé 2009

Almost four years on from the release of Dom Pérignon 2009, the rosé edition launched in Venice in June, themed around cellar master Vincent Chaperon’s journey ‘from matter to light.’ Tom Hewson reports from the tasting.
Tom Hewson Tom Hewson

All prestige Champagnes worth their salt need more than a story; they need a philosophy. Dom Pérignon has long been master of this art and it’s not hard to understand why, given the scale of the blending task facing the winemaking team: ‘At the start of the year I had 100 wines to assess from 1,000 plots – the largest quality vineyard area in France, maybe the world,’ Chaperon points out, referencing the 600ha of vineyard available to Champagne’s most prominent prestige cuvée. The ‘matter’ is certainly complex.

Scroll down to see the tasting note and score for Dom Pérignon Rosé 2009

Dom Pérignon is ‘not a property that is bottled,’ says Chaperon. ‘Our vineyard is a potentiality – what we bottle is a choice each year.’

See the tasting note and score for Dom Pérignon Rosé 2009

Related content

First taste: Charles Heidsieck Brut Millésimé 2013
First Taste: Billecart-Salmon Nicolas François 2008
First Taste: Champagne Rare 2013

Latest Wine News