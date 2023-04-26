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First taste: Charles Heidsieck Brut Millésimé 2013

Decanter's Champagne correspondent takes a first look at two new vintages from Charles Heidsieck, showcased in London by new cheffe de caves Elise Losfelt.
Tom Hewson Tom Hewson

Today’s Champagne cellar masters have their heads in their wineries but their feet, increasingly, on the move as they are pulled from one corner of the globe to the next, acting as the creative faces of their maison.

After the departure of Cyril Brun at the start of this year, it was Elise Losfelt, formerly of Moët & Chandon, who took on the role of cheffe de caves at Charles Heidsieck, long one of the region’s best-regarded medium-sized houses. With this year’s blending process complete, Losfelt made her first appearance in London to introduce two new vintages – the brut millésimé 2013, and the brut millésimé rosé 2012.

Scroll down to see tasting notes and scores for the new Charles Heidsieck vintages

Charles Heidsieck’s new vintages tasted and rated:

Below are Tom Hewson’s tasting notes and scores for the two new wines, plus back vintages of both the brut millésimé and brut millésimé rosé tasted alongside.

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