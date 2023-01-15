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PREMIUM

First Taste: Charles Heidsieck La Collection Crayères 1982

Charles Heidsieck's latest tranche of La Collection Crayères releases comes from Champagne's legendary 1982 vintage and includes the iconic cuvée Champagne Charlie, the house's homage to its founder.
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

It is not often that one gets to taste the past, but the release of Charles Heidsieck’s latest La Collection Crayères afforded a rare opportunity to delve deep into the cellars and glimpse gloriously mature Champagnes.

This release includes both bottles and magnums of Charles Heidsieck Vintage 1982, originally released in 1989, and magnums of the house’s prestige cuvée Champagne Charlie, which was made in 1982 and originally released in 1990.

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Tasted & rated: Charles Heidsieck’s La Collection Crayères 1982 releases

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