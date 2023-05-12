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First Taste: Billecart-Salmon Nicolas François 2008
Tom Hewson
May 12, 2023
‘We are Champagne because of our terroir, yes…but also because of our patience’, explained Mathieu Roland-Billecart at the launch of the new 2008 vintage of Billecart-Salmon’s prestige cuvée, Nicolas François. ‘I worry for the reputation of the region when people forget that.’
The family-owned
house has been pushing back against a tide of younger and younger releases in Champagne by guaranteeing at least three years of ageing for its non-vintage brut, and only now releasing, 15 years on, what is perhaps the very last of the headline Champagne . 2008 Champagnes
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