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PREMIUM

First Taste: Les Rendez-Vous de Billecart-Salmon No. 3

Yohan Castaing tastes and rates the newest entry into Billecart-Salmon's experimental Rendez-Vous series, Les Rendez-Vous de Billecart-Salmon No. 3.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Les Rendez-Vous de Billecart-Salmon No. 3 is the new release from Billecart-Salmon’s limited edition cuvée range.

Each release from this range showcases a single grape variety. The first two releases focused on Pinot Meunier and Pinot Noir respectively, and this third iteration has put Pinot Meunier once again on a pedestal.

Scroll down to see the tasting note and score for Les Rendez-Vous de Billecart-Salmon N°3

Les Rendez-vous de Billecart-Salmon N°3 tasted and rated:

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