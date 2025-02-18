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Oeno P: Paris Sigalas pushes Assyrtiko to greater heights

In 2020, Paris Sigalas began a new project to refine the character of Assyrtiko on his home island of Santorini. The result is the ambitious and delicious Oeno P. Rupert Millar caught up with him over the most intellectual of meals – lunch.
Rupert Millar Rupert Millar

Paris Sigalas looks exactly as one might imagine a French-educated, Greek mathematics professor-turned-winemaker to look. Which, strangely enough, is a little like the late Sir Michael Gambon.

Now in his late 70s, he exudes a very particular sort of ineffable, laid-back cool – shot through with a robust intellectualism and good sense of humour.

One senses that an afternoon with Paris could, very quickly, become an evening, and conversations would become very branching indeed.

As it was, we (mostly) stuck to wine at a recent presentation of his new project. And what is manifestly clear is the drive and vision – dare one call it a ‘pothos’ – to take his beloved Assyrtiko to a more rarefied level.

Scroll down for six notes on Oeno P

Oeno P: The range so far

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