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Greek legend: Why Assyrtiko has won its place in the white wine pantheon

From its original home on the island of Santorini, Assyrtiko has not only spread across Greece but has assumed the role of ambassador of Greek wine, in the process vividly illustrating both its adaptability and varied expressions.
Klearhos Kanellakis Klearhos Kanellakis

Assyrtiko, a robust and versatile grape, has firmly established itself as a symbol of Greek viticulture and has recently become one of the most talked-about varieties in white wine, drawing comparisons to Hungary’s esteemed Furmint.

With its origins on the Aegean island of Santorini, the cultivation of Assyrtiko has spread across Greece, and the exciting wines that have resulted demonstrate the grape’s adaptability to different climates and terroirs.

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