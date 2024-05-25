{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NTY0YmE1MGZiNTc0ZTM5NWQ3YzZlM2M5MDhkOTIzNGNlNWExMDg3OWIyMTQyNGZhNmJjMzhkZDg0ZWM4NzljOA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Expert’s Choice: US Riesling

Producers across the US, from east to west, are increasingly enthused by the fruit-filled exuberance of Riesling, leading to flavour revolution.
Maiah Johnson Dunn Maiah Johnson Dunn

Too often, Riesling gets a bad rap. Through much of the 20th century, American bottlings were often confusing. There was little consistency in labelling and wines made using unrelated varieties or distant relatives often adopted the name, such as ‘Grey Riesling’ or ‘Missouri Riesling’.

A 1996 ruling by the TTB (US Treasury department’s Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) cleared up a lot of the ambiguities around the use of the name ‘Riesling’ on US wine labels. But it wasn’t until 2006 that TTB regulations doing away with the last of the misleading Riesling-based names came into force. In 2008, a sweetness scale developed and launched by the International Riesling Foundation debuted on American Riesling bottles to help dispel the common belief that all Rieslings are sweet.

Scroll down to see notes and scores for 18 US Rieslings to seek out

See notes and scores for 18 US Rieslings to seek out

Related articles

Oregon’s Willamette Valley is a special place for Riesling

The sommelier suggests… Riesling by Melody Wong

Best Michigan Riesling: Top bottles to try

Latest Wine News