{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer Y2VkNjI5MmQyMjNjYWY0ZWNjNGM2MTM4N2MyNWM3MzRkMmZhNjI1N2M4Njg3ODcxOTIxNGQxMWI3YTc3MmI5MA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Sonoma County’s best kept secret: Moon Mountain District

Established 11 years ago, Moon Mountain District is one of the newer AVAs in Sonoma County. Yet, with over 130 years of continuous viticulture, its history along with its geological and climatic profile make for a long-standing, quality winemaking region.
J'nai Gaither J'nai Gaither

The Sonoma American Viticultural Area (AVA) known as the Moon Mountain District presents a paradox. It is both a rough-and-tumble locale with rogue characters who flout convention, and a land of pristine beauty that produces some of the finest wines in Sonoma County.

Nestled within the larger Sonoma Valley AVA, Moon Mountain District was granted AVA status in 2013. It spans just 800 hectares (of Sonoma’s 7,000ha) at elevations between 120 and 716 metres, all within a 15 kilometre stretch.

The region’s hallmarks, that helped it gain its AVA status, are its hill and mountainside vineyards and red volcanic soils. These include some of the oldest vineyards in California too, including Hanzell’s 1953 Ambassador vineyard and the storied Monte Rosso.

Scroll down to see notes and scores for selected wines from producers on Moon Mountain

Wines from four featured Moon Mountain producers

Related articles

Sonoma travel guide: The perfect three-day itinerary

Sonoma County AVAs: Overview and 10 wines to try

Exploring Sonoma County’s coolest vineyards plus top wines from each

Latest Wine News