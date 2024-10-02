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Napa 2021 Cabernet: Finding value in the Napa Valley

In a banner year for quality, Decanter's Napa correspondent, Jonathan Cristaldi, helps readers understand value in California's iconic Napa Valley and offers a selection of value wines from the 2021 vintage.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

Napa Cabernet 2021 vintage rating: 5/5

Authenticity, complexity, density and power are the hallmark traits of the 2021 Napa Cabernet wines. Savoury-packed and mineral-rich with ample mid-palate concentration and densely layered red and black-fruited profiles, wines are framed by compact tannins that etch themselves onto the palate with a fine, pinpoint granularity. They are unquestionably age-worthy wines.

There has been a paradigm shift in the last decade regarding what makes for a ‘value’ Cabernet Sauvignon wine from Napa Valley.

In the not-too-distant past, ‘value’ Cabernet fell within the super-premium category of US$35-$49.99.

But today, most ‘value’ Napa Cabs start at $50 and go up to $100, falling into the Ultra Premium category, as defined by NIQ.

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Napa Valley 2021: the top value Cabernets

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