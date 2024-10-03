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Rieslingfreak: Taking a diverse approach to a multifaceted grape

David Sly profiles John Hughes of Rieslingfreak, an Australian producer whose wines are some of the most in-demand in the country, even though its broad portfolio is dedicated to one solitary, albeit majestic variety.
David Sly

The idea of Rieslingfreak seems absurd – an Australian winery that produces only Riesling wines, and up to 19 styles each vintage that focus on various different sites, blends and winemaking techniques.

However, the execution of this grand idea over the past 15 years by husband-and-wife winemaking team John and Belinda Hughes shows a spark of focused genius that has made Rieslingfreak a beacon for quality, innovation and excellence in Australian Riesling.

Scroll down to see notes and scores for eight fabulous Rieslings from Rieslingfreak

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