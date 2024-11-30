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Kumeu River: Creating ageworthy Chardonnays

A vertical tasting of top New Zealand Chardonnays celebrated 80 years of the Brajkovich family in Kumeu River. Julie Sheppard reports, with tasting notes of wines dating back to 2002. 
Julie Sheppard Julie Sheppard

Kumeu River Winery is a cornerstone of New Zealand’s winemaking legacy. It stands as a testament to the vision and dedication of the Brajkovich family, beginning with the migration of Mick and Kate Brajkovich from Croatia to New Zealand in 1907.

Settling initially to dig kauri gum in the small settlement of Kumeu, 20km northwest of Auckland, the Brajkovichs transitioned to viticulture in 1944.

Their purchase of a small vineyard estate would lay the foundation for one of the world’s most celebrated Chardonnay producers.

Scroll down to see notes and scores for a Kumeu River Chardonnay vertical

Kumeu River Chardonnay Vertical: the wines

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