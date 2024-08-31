{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":" NzcyY2Q2YzdjMTg3YTFjZTMxOGU5ODYwMGQzYzk3OGNjNWZjMTQ4NWMwMmY4Yzc5M2VkOTlkMjNkZjczYTRjZg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

La Place de Bordeaux 2024: September release schedule

More than 120 fine wines from around the world will soon be released on La Place de Bordeaux. To ensure you secure an allocation of your favourites, here are the September 2024 dates to mark in your diaries.
Tina Gellie Tina Gellie

We bring you a handy guide to all the key dates for wines released via La Place de Bordeaux in September 2024. Click on a wine below to see the tasting note and score by Decanter’s expert contributors and staff. More will be added soon, along with our comprehensive report and top-scoring wines.

COMING SOON

Full report: September fine wine releases on La Place de Bordeaux 2024

Related articles

March releases on the Place de Bordeaux 2024: Report and top-scoring wines

La Place de Bordeaux: March 2024 releases score table

September fine wine releases on La Place de Bordeaux 2023: Report and top-scoring wines

La Place de Bordeaux: September 2023 releases score table

Latest Wine News