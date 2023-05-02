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Producer profile: Trothe, plus seven wines tasted

A partnership founded on four generations of family farming and 29 vintages of making wine in Washington has produced one of the northwestern state’s most exciting new wines in years: Trothe.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

In the 1940s, Jeff Andrews’ great-grandfather arrived in the area where the Andrews Family Vineyards stand. Today, aside from row after row of grapevines, only a few buildings break the horizon line. There are a couple of farmsteads and the family’s wine production facilities. It remains a very uninhabited part of eastern Washington, rising between the Yakima and Columbia rivers.

It was all sagebrush and arid desert back in those days. Shortly after Andrews’ great-grandfather George Smith had broken the ground and planted dry-land wheat, the US military seized his land. It was soon after America had entered into the Second World War. His farm and most of the area in the high, rolling hills above the Yakima river were used as a bombing range by the US Navy throughout the war.

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Trothe revealed: seven from Horse Heaven Hills

Availability of Trothe wines is limited: for membership and allocation details, go to trothe.com/allocations

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