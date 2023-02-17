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Spring Mountain Vineyard: producer profile & 10 wines to try

With a history dating back to the 1800s, Spring Mountain Vineyard offers a glimpse into the age-worthy potential of Napa Valley Cabernet. Although several historical structures were lost in the Glass Fire of 2020, the present team, led by winemaker Barrett Anderson in the cellar, is bullish on a bright future. 
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

The emergence of Spring Mountain Vineyard, an early, important winery in the story of Napa’s rise as a world-class wine-growing region, begins with the late Knight Michael Robbins.

In 1963, the Iowa-born Korean War veteran and San Francisco real estate mogul purchased a Victorian house in St. Helena, California, west of Highway 29, and established Spring Mountain Vineyard (later, it would become the home of St. Clement).

Robbins released his first Cabernet Sauvignon in 1969. In the following decades, Spring Mountain Vineyard began developing a reputation for producing excellent, award-winning wines capable of ageing gracefully for many decades.

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Spring Mountain Vineyard: scores and notes for 10 wines

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