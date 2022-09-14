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Spring Mountain 2019: top Cabernets from this Napa AVA

This tiny northerly AVA, perched on steep terraces in the Mayacamas range which divides the Napa and Sonoma valleys, enjoyed a stellar Cabernet Sauvignon vintage in 2019. Decanter's Napa correspondent Jonathan Cristaldi picks out the best buys.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

QUICK LINK 2019 Napa Cabernet: full vintage report and top-scoring wines

This mountain AVA is nestled between 120m and 640m amid the northern and eastern slopes of Napa Valley’s Mayacamas range. And the 2019 vintage has been described as ‘stunning’ for Spring Mountain Cabernet Sauvignon.

Scroll down for the top-scoring Spring Mountain 2019 Cabernets

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Napa Cabernet 2019 – individual analysis by AVA:

Calistoga | Coombsville | Howell Mountain | Oakville | Rutherford | St Helena | Stags Leap District | Other Napa Valley AVAs

PLUS: Top-value Napa Cabernet 2019 – the best to buy

Spring Mountain 2019: the top-scoring Cabernets

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