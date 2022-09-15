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Howell Mountain 2019: top Cabernets from this Napa AVA
Jonathan Cristaldi
September 15, 2022
Above the fogline, between 427m and 726m,
– Napa Valley’s first sub-AVA, awarded in 1983 – is home to an array of varying slopes, rolling hills and microclimates with typically poor, rocky, well-draining soils. Howell Mountain
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COMING THIS WEEK
Napa Cabernet 2019 – individual analysis by AVA:
PLUS: Top-value Napa Cabernet 2019 – the best to buy
Howell Mountain 2019: the top-scoring Cabernets
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