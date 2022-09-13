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Coombsville 2019: top Cabernets from this Napa AVA
Jonathan Cristaldi
September 13, 2022
As well as the youngest (approved in 2011), Coombsville is among the coolest of Napa Valley’s 16 sub-AVAs. And the best
-dominant wines in 2019 are bright, elegant and poised, imbued with fine-grained tannins, ample tension and length. Cabernet Sauvignon
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COMING THIS WEEK
Napa Cabernet 2019 – individual analysis by AVA: Calistoga | Howell Mountain |
Oakville | Spring Mountain | Rutherford | St Helena | Stags Leap District | Other Napa Valley AVAs
PLUS: Top-value Napa Cabernet 2019 – the best to buy
Coombsville 2019: the top-scoring Cabernets
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