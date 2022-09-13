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PREMIUM

Coombsville 2019: top Cabernets from this Napa AVA

Coombsville is the youngest of the Napa Valley's AVAs and also one of the coolest. So for wine lovers looking for even more elegance and freshness in their 2019 Cabernets, this is an appellation to seek out.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

QUICK LINK 2019 Napa Cabernet: full vintage report and top-scoring wines

As well as the youngest (approved in 2011), Coombsville is among the coolest of Napa Valley’s 16 sub-AVAs. And the best Cabernet Sauvignon-dominant wines in 2019 are bright, elegant and poised, imbued with fine-grained tannins, ample tension and length.

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Napa Cabernet 2019 – individual analysis by AVA:

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PLUS: Top-value Napa Cabernet 2019 – the best to buy

Coombsville 2019: the top-scoring Cabernets

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