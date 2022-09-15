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PREMIUM

St Helena 2019: the top Cabernets from this Napa AVA

At the waistline of the Napa Valley, where the Mayacamas and Vaca mountain ranges are at their closest point, the St Helena AVA features some of the region's oldest and most recognisable names. Decanter's Napa correspondent Jonathan Cristaldi picks out the best performers in 2019.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

QUICK LINK 2019 Napa Cabernet: full vintage report and top-scoring wines

Situated at the narrowest point in the Napa Valley hourglass, the St Helena AVA tends to be warmer with less wind flow – and in 2019 seems to have benefited from the wet winter and cooler spring.

Scroll down for the top-scoring St Helena 2019 Cabernets

COMING THIS WEEK

Napa Cabernet 2019 – individual analysis by AVA:

Calistoga | Coombsville | Howell Mountain | Oakville | Rutherford | Spring Mountain | Stags Leap District | Other Napa Valley AVAs

PLUS: Top-value Napa Cabernet 2019 – the best to buy

St Helena 2019: the top-scoring Cabernets

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