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St Helena 2019: the top Cabernets from this Napa AVA
Jonathan Cristaldi
September 15, 2022
Situated at the narrowest point in the Napa Valley hourglass, the St Helena AVA tends to be warmer with less wind flow – and in 2019 seems to have benefited from the wet winter and cooler spring.
Scroll down for the top-scoring St Helena 2019 Cabernets
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COMING THIS WEEK
Napa Cabernet 2019 – individual analysis by AVA:
PLUS: Top-value Napa Cabernet 2019 – the best to buy
St Helena 2019: the top-scoring Cabernets
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