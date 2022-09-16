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Calistoga 2019: the top Cabernets from this Napa AVA
Jonathan Cristaldi
September 16, 2022
Because Calistoga is in the northernmost reaches of
, at the foot of Mount St Helena and sandwiched between the Mayacamas and Vaca ranges, it is hotter in summer than most of the region’s other sub AVAs, but also cooler at night, thanks to breezes from the Russian River. Napa Valley
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Calistoga 2019: the top-scoring Cabernets
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