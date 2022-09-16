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Calistoga 2019: the top Cabernets from this Napa AVA

Volcanic soils and the largest diurnal temperature swings of all Napa Valley's 16 sub-AVAs mean Calistoga Cabernets are very distinctive. The wines from 2019 show excellent freshness, moderate alcohols and elegant tannins.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

QUICK LINK 2019 Napa Cabernet: full vintage report and top-scoring wines

Because Calistoga is in the northernmost reaches of Napa Valley, at the foot of Mount St Helena and sandwiched between the Mayacamas and Vaca ranges, it is hotter in summer than most of the region’s other sub AVAs, but also cooler at night, thanks to breezes from the Russian River.

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Napa Cabernet 2019 – individual analysis by AVA:

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Calistoga 2019: the top-scoring Cabernets

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