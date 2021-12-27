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The Judgment of Napa: in celebration of Paris

The Judgment of Napa, held on 5-6 October 2021, paid tribute to Patricia Gallagher, Steven Spurrier and George Taber – the masterminds behind The Judgment of Paris tasting in 1976 that put California on the premium wine map. Decanter's Clare Tooley MW recounts the moving and memorable celebrations.
Clare Tooley MW Clare Tooley MW

Read more on The Judgment of Napa:

Clare Tooley MW’s reports on the blind tasting of Chardonnays and Cabernets

On the busiest day of harvest 2021 in the Napa Valley, 5 October felt like a party. A birthday, an anniversary, the celebration of time, place and purpose. A cast of smiling characters, protagonists and audience all enjoying the Californian wines that challenged the myth of supremacy and became icons in the process.

The only person missing was the leading man himself, Steven Spurrier, who left us in March of this year. Although, of course, he was undeniably there with us at every happy moment.

Scroll down for tasting notes and scores of the historic wines served at The Judgment of Napa lunch

The Judgment of Napa: historic wines at a vineyard lunch

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