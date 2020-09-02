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Producer profile: Stag’s Leap Wine Cellars

In the 50th anniversary of its founding, Matthew Luczy recounts how one of Napa Valley's brightest stars found early fame as one of California's great Cabernet Sauvignon producers
Matthew Luczy Matthew Luczy

Stag’s Leap Wine Cellars went from not existing to taking top red wine honours at the 1976 Judgement of Paris in little more than five years. A few ‘perfect-storm’ factors helped, as well as more than a bit of luck, but it was a stunning achievement all the same. As the winery celebrates its golden anniversary in 2020, it is impressive to realise that 47 of those 50 years have passed after they harvested the 1973 Cabernet Sauvignon – a wine that changed the game not only for Stag’s Leap Wine Cellars itself, but for winemaking in California as a whole and, to some degree, the entire wine world.

New releases & older gems: Luczy’s verdict

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