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Napa Valley Cabernet: Best Stags Leap District 2018 wines

Stags Leap District produces elegant, graceful Cabernets with vibrant, clean energy. Matthew Luczy picks his top ten 2018s and gives an overview of the vintage in this famous AVA.
Matthew Luczy Matthew Luczy

One of the smallest AVAs in Napa, with gentle slopes creating unique exposures for many vineyards.

The region receives a direct funnel of marine layer from San Pablo Bay, with afternoon ocean breezes helping tame midday temperatures.

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It borders the Yountville AVA on three sides, with the fittingly-named Stags Leap Palisades forming its eastern border, the Napa River to its west and lowlands to the south.

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