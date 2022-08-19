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Tor Kenward: growing with the Napa Valley

During a tasting of five recent releases from his Tor label, veteran Napa winemaker Tor Kenward chats with Stephen Brook about his 40-year career in the valley, detailed in his new memoir, Reflections of a Vintner.
Stephen Brook Stephen Brook

Tor Kenward is a Napa Valley insider. After serving in Vietnam as a medic, he eventually landed a job at Beringer in the 1970s. There he became what he called ‘executive for fun’. He organised marketing events and did much to raise the profile of the then somewhat soporific valley, home to just 50 wineries.

Scroll down for tasting notes and scores of five Tor wines

Stephen Brook tastes and rates five wines from Tor

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