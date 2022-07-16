{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer M2VjNjdmMmVmM2FjODJlMDE4N2IwMzE4Yzk1YmY0NGNhYTRlNmZjZTM1M2RiYjFlYzkxMzk5YzNhZGQzYWE1Mg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Ashes & Diamonds: a taste of Napa in London

The owner, winemaker and chef of Napa winery Ashes & Diamonds brought an authentic California dining experience to London, to showcase their '1960s old-school' wines. Michelle Cherutti-Kowal MW had a seat at the table.
Michelle Cherutti-Kowal MW

International flight schedules may be almost back to normal, but a recent trip to a Napa winery involved just the London Underground.

Ashes & Diamonds winery brought an authentic California food and wine experience to London recently, bringing over its owner, chef and winemaker to take up residence for one night at Carousel restaurant in Fitzrovia for a special wine-trade dinner.

Scroll down for six new tasting notes and scores of Ashes & Diamonds wines

Ashes & Diamonds: ‘old-school’ Napa

Related content

Freemark Abbey: profile and 10 wines from this Napa pioneer

Winemaker profile: Sam Kaplan

Bryant Family Vineyard: tasting these elusive Napa Cabernets

Latest Wine News