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Colgin Cellars: the evolution of a cult Napa estate through 14 wines

Colgin Cellars has emerged from its fortress in recent years to show its wines more widely, suggesting that even one of Napa Valley's most revered estates can't rest on its laurels. Stephen Brook tasted through these exclusive wines and spoke with CEO Paul Roberts MS.
Stephen Brook Stephen Brook

Colgin Cellars has been one of Napa Valley‘s acclaimed cult wineries virtually since its founding in 1992. That it produced just 175 cases in its debut vintage only consolidated this status.

Scroll down for tasting notes and scores for 14 wines from Colgin Cellars

Colgin Cellars: a vertical of 14 wines

Wines are listed in vintage order youngest to oldest

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