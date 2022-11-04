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Ridge Vineyards: producer profile and six new releases tasted

Karen MacNeil refelcts on the rich heritage of Ridge Vineyards, a producer which created headlines and helped put Californian wines on the map at the famous Judement of Paris Tasting over 50 years ago.
Karen MacNeil Karen MacNeil

Poised on a secluded mountaintop, just 16km (10 miles) from its mega-tech neighbour Silicon Valley, Ridge has been considered one of the pre-eminent California wine estates for the past 60 years.

Its Cabernets—especially the one from the famed Monte Bello Vineyard—are coveted by collectors, never more so than after the Thirty Year Re-Enactment of the Judgment of Paris Tasting when Monte Bello came in first.

The story behind the winery’s rise to prominence is as unconventional as it is captivating.

Scroll down to see tasting notes and scores for six new Ridge Vineyards wines

Ridge Vineyards: six new releases tasted and rated

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