{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OWJkOTFhNjg2NzdjN2U3YmNjYzgyZmI2MDY1N2RhYWNiNjIxMDkxMjk0ZDExMDNkNjNiZDFhYWFjMzQ3ODJiMQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Jesse Katz: Exploring Sonoma’s Bordeaux expressions

Jesse Katz’s mission is to be one of the premier Bordeaux-style houses in the world, demonstrating the potential of unique sites in Napa and Sonoma Counties to grow and produce world-class Bordeaux varietal wines.
Brooke Herron Brooke Herron

The Colorado native was 21 years old when he realised he knew what he wanted to do with his life. But his love for vineyards and the world of wine started much earlier.

As a child, Jesse had the unique privilege of travelling with his father, professional photographer Andy Katz. Including visits to the world’s most renowned wine regions–from Napa and Sonoma to Burgundy and Tuscany.

Watching his father work with famed winemakers and wine publication editors, and visiting some of the world’s most beautiful vineyards and estates left its mark on Jesse. He saw early on that working in the world of wine was a pretty great gig.

Scroll down to see Brooke Herron’s tasting notes and scores for seven Jesse Katz wines

See Brooke Herron’s tasting notes and scores for seven Jesse Katz wines

Related content

West Sonoma Coast and top Pinots and Chardonnays to try

Napa Cabernet 2019: full vintage report and top-scoring wines

Napa and Sonoma wineries to visit: 15 of the best

Latest Wine News