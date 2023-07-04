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Napa Valley’s Ovid: Producer profile plus 10 wines to try

At the iconic Pritchard Hill estate Ovid, now owned by the Duncan family of Silver Oak and Twomey fame, the experiments continue and the wines are only improving.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

Collectors of California’s top fine wines will tell you that Ovid is a name that signals the upper echelon of wine produced from well-tended vines rooted in Napa Valley’s famed Pritchard Hill area high above Oakville.

English literature students will know Ovid as the Roman poet whose seminal work, Metamorphoses – Greek writings on transformation, composed in hexameter verse – is a must-read. Healthcare professionals use a search tool called Ovid that combs online articles and data in science and medicine.

Scroll down to see tasting notes and scores for 10 Ovid wines to try

Ovid revealed: 10 wines from the estate

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