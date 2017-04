2. Come iscriversi online – DAWA

1. Registratevi online o fate il login

Se non avete mai partecipato ai nostri concorsi o vi siete registrati prima del 2014, occorre registrare un nuovo account nel nostro sistema online da questa pagina.

2. Inserite le informazioni dei vini nel sistema Aggiungete nuovi vini alla sezione “I miei vini” nel vostro account online, inserendo le informazioni richieste.

3. Scegliete il metodo di spedizione dei campioni

Una volta inserite tutte le informazioni relative ai vostri vini, cliccate su ‘Selezionare la spedizione’ per indicare il metodo di spedizione da voi prescelto. Per la spedizione consolidata il costo di questo servizio sarà mostrato in questa fase. Una volta confermata questa opzione, il costo non sarà più rimborsabile.

4. Effettuate il pagamento online entro il 21 LUGLIO 2017

Una volta inserite tutte le informazioni sui vostri vini e scelto il metodo di spedizione dei campioni, cliccate ‘Paga ora’ e procedete con il pagamento tramite carta di debito o di credito (accettate Visa, Mastercard e American Express).

Costo iscrizione online (per vino registrato): £158 (GBP) + IVA (20%)

Termine ultimo per i pagamenti: 21 luglio 2017

5. Confermate la vostra iscrizione entro e non oltre il 21 LUGLIO 2017

Le iscrizioni si considerano complete solo a pagamento avvenuto.

Cliccate qui per registrarvi o effettuare il pagamento. Termine ultimo per le iscrizioni: 21 luglio 2017

6. Inviate i campioni di vino

Inviate 4 bottiglie per ogni vino registrato, a mezzo del metodo di spedizione prescelto durante la registrazione.

Cliccate qui per maggiori informazioni relative ai metodi di spedizione disponibili e le relative date ultime per la ricezione dei campioni