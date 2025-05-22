{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MDg3YTk1OWQxMzRkNWIyOGMxZmRkNDcyYTA4NjE5MDlkMTk2ZWRkNWVhMDdlOTA1M2RiNjFhNWQ5M2VjY2EzNg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Bordeaux 2024: Figeac, Pavie and Las Cases lead release wave

A raft of big names from both the left and right banks have been released this week with some sizeable price cuts, particularly from Château Pavie.
Rupert Millar Rupert Millar

Château Figeac, Château Ausone, Château Léoville Las Cases and Château Pavie are among the big name releases over the last few days of the 2024 en primeur campaign.

Price cuts have been as high as 41%, and several of the big names have been earmarked as offering potential buying opportunities for collectors.

Average selling prices of the 2024 vintage so far this campaign are 21% down versus the 2023 vintage and 38% down on the 2022s.

To follow all of Decanter’s comprehensive en primeur coverage, subscribe to Premium today with the code BORDEAUX24 for 20% off an annual subscription

Click here for more scores from the vintage

Related articles

Bordeaux 2024: Full vintage review and top-scoring wines

Bordeaux 2024: ‘Marvellous’ Mouton cuts price by a quarter

Bordeaux 2024: Château Cos d’Estournel price falls by 29%

Latest Wine News