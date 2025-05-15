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Bordeaux 2024: Château Cos d’Estournel price falls 29%

Château Cos d’Estournel 2024 was one of the success stories of a tricky vintage and has been released en primeur with a significant price cut, but will it be enough to tempt buyers? 
Chris Mercer Chris Mercer

Cos d’Estournel 2024 emerged en primeur on Thursday (15 May) at €84 per bottle ex-négociant, which puts this top St-Estèphe second growth among Bordeaux châteaux returning to 2014-vintage-era release pricing.

It was released in the UK at £1,020 per 12-bottle case in bond (IB), said Liv-ex, a global marketplace for the trade. 

St-Emilion’s Pavie Macquin 2024 has also been released, at its lowest ex-négociant price since the 2013 vintage. Other debuts this week have included Mouton Rothschild, Les Carmes Haut-Brion and Pichon Baron – in a busy few days for the campaign. 

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